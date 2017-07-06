Nokia, Zeiss ile yeniden işbirliğine giriyor

Nokia, daha önce telefonlarının kamerları için iş ortaklığı yaptığı Zeiss ile yeniden işbirliği yapacağını duyurdu.

Nokia’nın lisans haklarını satın alan ve dört yeni Nokia modeliyle ortaya çıkan HMD Global, yaptığı resmi açıklamada Zeiss ile iş ortaklığı yapacak.

165 yıldan daha uzun sürelik bir tecrübeye sahip olan Zeiss, son 20 yıldır Sony ile iş ortaklığı yapıyor. Nokia’nın telefon pazarına hakim olduğu dönem içerisinde üst düzey cihazları için Carl Zeiss lensler kullanıyordu. Yeni işbirliğinde ise sadece optik üretim aşaması ile ilgili olmayacak. Kamera teknolojisi , lens üretimi, sensör üretimi ve yazılım üretimi gibi endüstriyel aşamaların genelini kapsayacak. Bu işbirliğinin süresi hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Cep telefonu satın almak isteyen tüketiciler, kriter olarak telefonun kamera özelliklerine oldukça dikkat ediyor. Nokia’nın Zeiss ile bu yüzden tekrar işbirliğine gitmesi akıllı bir hamle olarak görülebilir. HMD Global’ın CEO’su Florian Zeiche, şirketin tüm iş modellerinin stratejik ortaklıklar üzerine kurulduğunu; bu sayede gelecekte yeni ortaklıklar yapabileceğinin sinyallerini de vermiş oldu.