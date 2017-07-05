Nokia telefonlara Xiaomi desteği

Yeni gelecek bazı Nokia telefonlar, Xiaomi’nin Surge S1 işlemcisini kullanacak.

Çinli üretici Xiaomi, yılın başında Surge S1 isimli işlemcisini duyurdu. Bu işlemci, güç gerektiren işlemler için dört çekirdeği 2.2 GHz Cortex-A53’ten oluşurken; küçük işlemler için diğer dört çekirdeği 1.4 GHz Cortex A-53’ten oluşuyor. Grafik birimi olarak Mali T680’in bulunduğu Surge S1 işlemcisi, Xiaomi Mi 5C gibi orta segment akıllı telefonlarda kullanıldı.

Çinli marka şimdi Nokia’ya donanım desteği vermeye başlıyor. Finli HMD Global’a ait olan Nokia hakkında çıkan iddialara göre şirketler, gelecekte piyasaya sürülecek orta segment Nokia telefonlarda Surge S1’in kullanılması konusunda anlaştılar.

Piyasaya sürülecek olan modellerin nerede satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor. Tek bilinen Surge S1 ile gelecek telefonların pek çok özelliği ABD’li operatör ile uyumlu olmayacak.

Ancak Nokia ile yapılan anlaşma, Xiaomi adına büyük bir gelişme ve ayrı bir motivasyon sağlayacağı öngörülüyor. Böylece Xiaomi, Qualcomm ve MediaTek işlemcilerine daha fazla alternatif sunabilecek.