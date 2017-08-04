Nokia 8 Android 8.0 ile çalışacak

Nokia’nın yakında duyuracağı Nokia 8 modeli tanıtılmadan benchmark’ta ortaya çıktı.

Ağustos ayında birçok akıllı telefon satışa sunulacak. Bu telefonlar arasında yer alan Nokia 8 ve Galaxy Note 8’in en dikkat çeken akıllı telefonlar olarak göze çarpıyorlar. Nokia ve Samsung arasında uzun zamandır süren rekabetin iki şirketin bu ay içinde akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor.

Yeni gelecek telefonlara Android 8.0’ın ne zaman geleceği belirsiziiğini korurken, Nokia’dan gelen açıklama durumu değiştirdi. 16 Ağustos’ta gerçekleşecek bir özel etkinlikte tanıtılacak olan Nokia 8,’in benchmark görselleri arasında Android 8.0 ile çalıştığı ortaya çıktı. Bu durumda Nokia 8’in Google’ın cihazları dışında Android 8 ile çalışacak ilk cihaz olması muhtemel görünüyor.

Samsung’un 23 Ağustos’ta tanıtacağı Galaxy Note 8 ile rekabete girmesi beklenen Nokia 8’in Android 8.0 ile çalışıyor olması Note 8 karşısında bir adım öne çıkmasını sağlayabilir. Nokia’nın bu hamlesine Samsung’un nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.