Nokia 2 FCC’de ortaya çıktı

Nokia’nın giriş segmentindeki yeni akıllı telefonu FCC sertifikasını aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Nokia’nın giriş segmentinde bir akıllı telefon geliştireceği ortaya atılmıştı. Aradan geçen zamanın ardından Nokia, Nokia 2 adını verdiği giriş segmentindeki akıllı telefonunun FCC sertifikasını da alarak pek yakında satışa sunacak gibi görünüyor.

FCC raporlarında Nokia 2, Qualcomm’un düşük seviyedeki Snapdragon 210 işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama donanımıyla gelecek. 720p çözünürlüğünde gelecek olan ekrana 8 MP’lik ana kamera ve 5 MP ön kamera eşlik edecek. Nokia 2 ile ilgili daha önce ortaya çıkarılan raporlarda olduğu gibi Nokia 3 ile benzerlik gösteriyor.

HMD Global’ın giriş segmentindeki Nokia 2’yi ne zaman satışa sunacağı belirsizliğini korusa da 16 Ağustos’ta gerçekleşecek Nokia 8 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.