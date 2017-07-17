Nokia 105 tanıtıldı

HMD Global, üçüncü nesil Nokia 105’i satışa sunmaya hazırlanıyor.

HMD Global’ın gerçekleştirdiği etkinlikte akıllı telefon özellikler yerine temel özellikler kullanmayı tercih eden kullanıcıları memnun edecek Nokia 105’i resmen tanıttı. 2013’te Nokia tarafından piyasaya sürülen Nokia 105, 2015’te Microsoft tarafından Nokia 105 (2015) adıyla yeniden satışa sunuldu. Şimdi HMD Global, tamamen yenilediği Nokia 105 modelini satışa sunuyor.

Yeni Nokia 105’te daha önceki modellerde 1.45 ve 1.4 inç büyüklüğünde ekranlar 1.8 inçlik bir ekran ile geliyor. 4 MB RAM ve 4 MB ROM ile gelen Nokia 105, çıkartılabilir 800 mAh batarya ile 15 saatlik konuşma süresi sunuyor. Cihazda ayrıca FM Radyo, 3.5 mm kulaklık ve microUSB 2.0 girişleri de yer alıyor. Nokia Series 30+ platformu ile çalışan Nokia 105’te Snape Xenxia oyunu da bulunuyor.

Mavi, beyaz ve siyah renk opsiyonlarıyla gelecek Nokia 105’in tek SIM’li modeli 14,50 dolar ile gelirken; çift SIM’li modeli ise 15 dolar ile satışa sunulacak.

Nokia 105’in tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.