Moto G5S+ sızıntı dünyasından kaçamadı

Moto G5S+’in görselleri, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Motorola 27 Haziran’da düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde Motorola’nın Moto Z2 ve Z2 Force amiral gemisi modellerini tanıtacağına dair spekülasyonlar bulunuyor. Motorola ayrıca 21 Haziran Brezilya’da bir lansmanda Moto G5S ve Moto G5S+ modellerini de tanıtması muhtemel görünüyor.

Yaklaşık üç hafta önce, Moto G5S+’nin ilk kez görüntülenmişti. Moto G5S+, altın, gri ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı. Twitter’da Andri Yatim(@HeyAndri)’nin paylaştığı yeni sızıntıda telefonun önü altın, arkası gümüş renkli olan farklı bir şekilde görüntülendi. Arka tarafta çift kamera ve çift LED flaş birlikte görünüyor. Kameranın alt tarafında Moto logosu yer alıyor.

Sızıntıya göre Moto G5S+, 5.5 inçlik bir ekran ile gelecek. Moto G5S+’ta Snapdragon 626 işlemci ve 3.068 mAh batarya bulunacak. Daha önce çıkan sızıntılara göre cihazın kasası tamamen metalden oluşacak. Fiyat olarak Moto G5S+’ın 294 ile 309 dolar arasında olması bekleniyor.

Andri Yatim, Moto X4 için 5.2 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, IP68 sertifikalı 3 boyut camlı ve 3800 mAh batarya ile geleceğini de iddia etti.