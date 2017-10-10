Microsoft’un piyasaya sürülmemiş çerçevesiz Lumia telefonu göründü

Microsoft tarafından 2014’te geliştirilen ancak piyasaya sürülmeyen çerçevesiz ekranlı Lumia 435 ortaya çıktı.

Microsoft’un çerçevesiz ekranlı ilk akıllı telefonu olarak düşünülen daha sonra iptal edilip Lumia 532’ye benzer bir tasarım ile satışa sunuldu. İptal edilen Lumia 435’in prototipine ulaşıldı. 5 inçlik 1280×720 çözünürlüklü ekran ile gelen cihazın5 MP’lik arka ve 720p çözünürlüğünde ön kameraları bulunuyor.

Snapdragon 200 işlemci ve 1 GB RAM ile gelen Lumia 435’te 200 GB’a kadar yükseltilebilen 4 GB dahili hafıza bulunuyor. İşletim sistemi olarak ise Windows Phone 8.1 kullanılıyor. Genel olarak bakıldığında neredeyse çerçevesiz ekranlı tasarımı ve güzel ekran çözünürlüğüyle beğeni toplayan Lumia 435, düşük donanımı ve satışa sunulmamış olması nedeniyle ufak bir hayal kırıklığı yaratıyor.