Microsoft hakkında ilginç iddia

Windows Phone ile umduğunu bulamayan Microsoft Andromeda ile yeni bir döneme giriş yapmak istiyor.

Microsoft, teknoloji pazarındaki en büyük rakiplerinden Apple’ın 3 Kasım Cuma günü satışa sunaca iPhone X üzerindeki ilgiyi iddia edilen yeni bir akıllı telefon ile dağıtmayı hedefliyor. Windows Phone ile hedeflerine ulaşamayan ve ardından akıllı telefon pazarından çekilmeye karar veren Microsoft’un pazara geri döneceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre Microsoft, Andromeda kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Microsoft’un yeni akıllı telefonu hakkında edinilen bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. Bu cihazın yalnızca bir telefon mu yoksa telefon/tablet karışımı bir cihazı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.