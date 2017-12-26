Microsoft Andromeda patentiyle neler hedeflediğini açıkladı

Microsoft, Surface birimi tarafından gerçekleştirilen patent başvurusu ile ne yapmak istediğini bir başka patent dosyasında açıkladı.

Microsoft’un Andromeda veya Surface Phone olarak adlandırdığı konsept ile yapmak istedikleri Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne sunulan patent açıklandı. Patent başvurusunda yer alan 360 dereceli menteşe gösteren çizimler bulunuyor. Andromeda kod adıyla karşımıza çıkan cihazda bu menteşenin yer alması oldukça mümkün görünüyor. Microsoft, patent dosyasında cihazların cepte taşınabilinirliğinin sürmesi için katlanabilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Büyük ekranlı akıllı telefonlara olan beklentinin artması sebebiyle cihazların uçtan uca ekrandan oluştuğunu anımsatan Microsoft, ekranda gerçekleşen büyümenin telefonlarında boyutunu arttırdığını belirtti. Bu sebeble taşınabilirlik ve büyük ekran ihtiyacının karşılanması amacıyla katlanabilir ekranlara gerek olduğunun altı bir kez daha çizildi.

Microsoft, bu hamlesiyle kurumsal müşterilerin dikkatini çekebilir. Tüketicilerin iPhone X için büyük bir meblağı gözden çıkarabildiği hesaba katıldığında Microsoft’un fiyatı önemsemeyip en iyi kullanım deneyimini sunması gerekiyor.