Microsoft Android için Face Swap uygulamasını yayınladı

Microsoft’un Garage projesinden çıkan Face Swap uygulamasıyla kullanıcılar, kendi yüzleriyle başkalarının yüzünü değiştirebilecek.

Kullanıcılar bunu gerçekleştirmek için, Microsoft bünyesinde geliştirilen yüz tanıma ve Bing görüntü teknolojisini kullanacak. Kullanıcılar, kendini komik bir ifade verebilir veya yeni bir saç stiliyle karşılaşabilir ve farklı bir mod deneyebilir. Face Swap uygulamasının Android sürümü bir süredir betası kullanılıyordu, bu hafta itibariyle Google Play’den indirilebilecek.

Microsoft tarafından geliştirilen yüz değiştirme motoru, cilt tonlarını, ışık koşullarını ve baş dönüşleri ve eğimleri eşleştirmek gibi hassas ayarlamaya izin verecek. Face Swap, tek bir sahnede birden çok yüzü işleyebilir, yerleştirebilir ve otomatik olarak görüntülerde yüzleri bulabillmekle beraber kullanıcının yüz değişimi yapılabilir.

Face Swap ile grup fotoğrafları üzerinde birden fazla yüz değiştirilebilir veya web üzerinden aranan yüzler de bu amaçla kullanılacak.

Android uygulaması şu anda herkese açık olmayabilir ancak yakında indirebilir olacak ve içinde reklam bulunmayacak. Uygulama, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye yayılacak. Face Swap’ı buradan indirebilirsiniz.

Uygulamanın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.