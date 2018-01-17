Mevzu M6s Duyuruldu

Mevzu, yüksek hızlı şarj imkanı ve parmak izi okuyucusu ile pek çok işlemi özelleştirmek imkanı sunan Mevzu M6s’ı tanıttı.

Meizu M6s, 5.7 inç büyüklüğünde HD+ ekran ile gelecek. İnce çerçeveli bir tasarım ile gelen cihazın ön kısmında ana ekran tuşu yer almıyor. Meizu M6s’in parmak izi okuyucuyusu cihazın yan tarafında bulunuyor. Cihazın kilidini 0.2 saniyede açabilen okuyucu ile farklı işlemler de gerçekleştirilebiliniyor.

Teknik açıdan Meizu M6s’te Samsung’un Exynos 7872 işlemcisi bulunuyor. 3 GB RAM ile 32 GB ve 64 GB dahili depolama seçeneklerinin yanında MicroSD kart desteği de yer alıyor. 3000 mAh gücünde bir batarya ile gelen cihazda 18W gücünde hızılı şarj desteğiyle geliyor. Cihazın arkasında 16 MP, önünde ise 8 MP çözünürlüklerinde kameralar bulunuyor. Meizu M6s, Android 7.1.2 işletim sistemiyle çalışacak.

Şampanya altın, mat siyah, ay ışığı grisi ve kobalt mavisi olmak üzere dört farklı renk alternatifiyle gelen Meizu M6s’in 32 GB’lık sürümü 155 dolar, 64 GB’lık sürümü ise 186 dolar fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.