Merakla beklenen Huawei P11’in çıkış tarihi netleşmeye başladı

Kullanıcılara sunduğu akıllı telefonlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei’nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü P11 modelinin çıkış tarihi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Bir önceki model P10 ile büyük bir başarıya imza atan Huawei, P11 modelini Barselona’da gerçekleşecek MWC 2018’de tanıtması bekleniyor. Huawei, P11 ile aynı tarihlerde Samsung’un tanıtması beklenen Galaxy S9 ve S9+ modelleri ve LG’nin G7 modeline de rakip olacak.

P11’in kamerası hakkında edinilen bilgilere göre cihazın arka kısmında üç lens yer alacak. Kullanıcılar bu sayede 40 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek. Bununla birlikte kamerada 5 kat hibrit zoom sistemi de bulunacak. Cihazın ön tarafında bulunacak kamerada ise 24 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. P11’de yer alacak kameralar tahmin edileceği üzere Leica imzalı olacak.

Huawei’nin Mate 10 modelinde sunduğu işlemciye entegre edilen yapay zeka akımını süreceği P11 modelinde “Pro Night” isimli özel mod ile gece çekimlerinde ışık hassasiyetini arttıracak.

MWC 2018’de karşımıza çıkacak amiral gemilerinin mücadelesinin nasıl olacağını sizlere sunmayı sürdüreceğiz.