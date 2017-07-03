İşte karşınızda Meizu A5

Meizu, yeni orta segment akıllı telefonu A5 modelini tanıttı.

Yakın zamanda yeni amiral gemisi Pro 7 modeli hakkında çıkan sızıntılarla dikkat çeken Meizu, bütçe dostu akıllı telefon A5’ modeli ile birlikte A serisi akıllı telefon ailesini de tükütecilere sunmuş oldu.

5 inç büyüklüğü ve inç başına 294 piksel yoğunluğu bulunan A5 modelinde 1.3 Ghz gücünde dört Cortex A53 çekirdeğinin bulunan Mediatek MT6737 işlemcisi ve Mali-T720 grafik birimi yer alıyor.

2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızanın bulunduğu A5’in 8 MP arka ve 5 MP ön kameraları bulunacak. 144×70.5×8.3 mm ölçülerinde bulunan A5, 140 gram ağırlığında olacak. Batarya olarak ise 3.060 mAh gücünde bir batarya ile gelecek A5, 4G, Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 bağlantıları bulunacak.

Siyah, gümüş ve altın renk seçenekleriyle gelecek A5, 105 dolar satış etiketiyle piyasaya sürülecek.