MediaTek’in orta segment telefonlar için yeni işlemcileri duyuruldu

MediaTek, yeni geliştirdiği 16 nm’lik Helio P23 ve Helio P30 işlemcilerini duyurdu.

Amiral gemisinde giriş seviyesine kadar pek çok akıllı telefona mobil işlemci sağlayan MediaTek’in Barselona’da gerçekleşen MWC 2017 etkinliğinde duyurduğu Helio X30 işlemcisi ile tanınmasının ardından Helio P23 ve Helio P30 mobil işlemcilerini tanıttı. Akıllı telefonlara yılın son çeyreğinde piyasaya gelecek olan Helio P serisi, dördü 2.3 Ghz diğer dördü 1.65 Ghz olmak üzere toplam sekiz adet Cortex A53 çekirdeğinin bulunduğu bir yapııa sahip olacak.

770 Mhz hızında çalışan Helio P23’ne Mali G71MP2 grafik birimi kullanılacak. Genel anlamda benzer özelliklere sahip olan Helio P30, 950 Mhz hızında çalışacak. Ayrıca iki adet 16 Mp ve bir adet 25 MP çözünürlğklerinde kamera desteği sunacak. Helio P serisi, teknik özelliklerinin yanında çift SIM kartlı cihazlara aynı anda LTE bağlantısı sunuyor