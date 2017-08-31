LG’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi tanıtıldı

LG tarafından yayınlanan resmi açıklamalar ve çeşitli sızıntıların ardından Berlin’de gerçekleşen IFA 2017’de V30 tanıtıldı.

Tasarım olarak Galaxy S8’ benzerlik gösteren V30’da 6 inç büyüklüğünde 18:9 görüntü oranlı Quad HD OLED ekran ile geliyor. Bu ekranın etrafında bulunan çerçeve oldukça küçültüldü. Bununla birlikte ekranın köşe kısımları da G6’da olduğu gibi kavisli hale getirildi. Ayrıca kenar kısımlarında hafif bir kavis de yer alıyor. V10 ve V20’nin V30’da ikinci ekran bulunmuyor. LG, V30’da Samsung’un S8, S8 Plus ve Note 8 kullandığı “Sonsuz Ekran” teknolojisine benzerlik gösteren “Fullvision” isimli bir ekran teknolojisi kullanıyor.

LG V30’un ekranı Gorilla Glass 5 cam ile kaplı olarak geliyor. V30’un arka kısmında çift lensli kamera sisteminin bulunduğu bölüm ise Gorilla Glass 4 cam ile kaplanmış. V30’un parmak izi okuyucusu LG’nin daha önce piyasaya sürdüğü G5, V20 ve G6 modellerinde olduğu gibi cihazın arka kısmında bulunuyor. Bu buton, aynı zamanda güç butonu görevini de görüyor. V30’da V20’de olduğu gibi pil değiştirilemiyor. 3.300 mAh gücünde gelen bataryaya ek olarak Quick Charge 3.0 destekli hızlı şarj ile V30’da bulunan USB-C girişi üzerinden şarj edilebilecek.

V30’un kameralardan biri normal odak uzaklığına sahipken, diğer kamerada süper geniş lens özelliği bulunuyor. F/1.6 diyafram açıklığı ile gelen 16 megapiksel çözünürlüklü temel kamerada düşük ışıklı ve geceleyin daha güzel çekim yapılmasını sağlıyor. 13 megapiksel çözünürlüklü ikinci kamerada ise 120 derecelik görüş açısı yer alıyor. LG, geniş açılı kamerada görüntülerin bozulmasını düşürmek için bazı iyileştirmeler getiriyor.

Geçtiğimiz sene Android Nougat ile gelen ilk telefonun V20 olmasının ardından V30’un da Android Oreo ile çalışacak ilk telefon olarak beklenmesine karşın Android 7.1.2 işletim sistemiyle gelecek. LG V30’da KnockCode, parmak izi okuyucusu ve PIN kodu ile giriş seçenekleri bulunuyor. Bunların yanında yüz ile kilit açma ve ses ile kilit açma seçenekleri de ekleniyor.

LG’nin yeni amiral gemisi V30’un ülkemize ne zaman geleceği ve ne kadarlık bir tutar ile satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.