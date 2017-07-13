LG V30’un tanıtım tarihi belli oldu

G6’nın tanıtılmasının ardından LG, ikinci üst seviye akıllı telefonu V30’u tanıtmaya hazırlanıyor.

Evan Blass (@evleaks)’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda LG, yeni amiral gemisi V30’un tanıtımını 31 Ağustos tarihinde Berlin’de gerçekleştirecek. IFA 2017 etkinliğinden önce gerçekleşecek etkinliğin bir diğer dikkat çekici yönü ise bir önceki modeli V20 modelinin neredeyse bir sene önce tanıtılmasıdır.

Etkinlik davetiyesinde yeri ve tarihi dışında bir “V” işareti ve yeni gelecek telefonun bir silüeti yer alıyor. LG V30’da V10 ve V20’de olduğu gibi ikinci bir ekran yer almıyor. V30 modelinde diğer modellere kıyasla daha büyük bir ekran yer alacak. G6 modelinde olduğu gibi çerçevesize yakın olarak gelecek ekranın yanında V30’da çift arka kamera, parmak izi okuyucusu, USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişleri yer alacak.

31 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinliğin ardından V30 hakkında daha çok bilgiyi sizinle paylaşacağız.