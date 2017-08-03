LG V30’un ekran teknolojisi dikkat çekiyor

LG, yeni tanıtacağı V30’da daha hafif ama daha büyük bir ekran sunan OLED Full Vision teknolojisini kullanacak.

LG G6 modelinde kullandığı Full Vision teknolojisini V30 modelinde bir adım daha ileri taşımak istiyor. V30’un OLED Full Vision ekranının IFA 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor. Bu yeni ve geliştirilmiş ekran teknolojisi sayesinde, Samsung’un yakında tanıtacağı Galaxy Note 8’i satın almayı düşünenler için V30 da bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

31 Ağustos’ta tüm detayları ile tanıtılacak olan LG V30, 5.7 inçlik V20 modelinden biraz daha büyük olacak. LG’nin 6 inçlik bir ekran ile sunması beklenen V30’un gövde tasarımında tüketicilerin elinde daha rahat kullanım hissi vermek istediği biliniyor. Bu sebeple akıllı telefonun çerçevelerinde yüzde 20 ila yüzde 50 oranında daralma yapılacak. Başka bir deyiş ile ekranın gövdeye oranı büyüyecek.

LG ilk kez bir akıllı telefon modelinde OLED ekran kullanacak ve bunu Full Vision teknolojisi ile birleştirecek. LG’nin bu süreçte televizyon üretiminde elde ettiği bilgi ve uzmanlığın tümünü kullanması bekleniyor. LG, tasarım gelişmelerinden ayrı olarak V30’un High Dynamic Range 10 teknolojisi ile birlikte QHD çözünürlüğünü destekleyerek, diğer rakiplerine kıyasla, en canlı renk sunma kabiliyetine sahip olacağını bildirdi.

G6’ya benzer şekilde, V30’da şüphesiz kablosuz şarj ve dörtlü DAC desteği sunulacak ancak bu sefer LG’nin bölge ayrı yapmadan her iki özelliği de ciahaza aynı anda eklemesi bekleniyor.