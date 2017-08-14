LG, V30’un arayüz özellikleri belli oldu

LG, 31 Ağustos’ta tanıtacağı V30’un tanıtımına kalan kısa zamanda cihazın arayüzüyle ile ilgili bir bülten yayınladı.

LG’nin UX 6.0+ isimli arayüzünde pek çok yeni özellik yer alıyor. LG, arayüz ile yeni gelen kayan menü, güvenlik opsiyonları, yeni kamera ve Always-On ekran aracılığıyla mevcut kullanıcı deneyimini arttırmayı amaçlıyor.

LG, kayan menü özelliği hakkında bilgi vermekten kaçınırken V20’de bulunan ikinci ekran özelliğine benzer bir özelliğe sahip olması bekleniyor. Kullanıcılar, menüyü açtığında “sık kullanılan özellikler” benzeri bir menü ile karşılaşacak. Görünüş olarak Samsung’un Edge menüleriyle benzerlik uyandırsa da bütün ekran kapatılmayacak.

Yeni arayüzde yer alan yeni kamera özellikleri, kullanıcılara manuel mod haline gelen “Graphy” isimli özellik ile profesyonel kullanıcıların ISO, beyaz dengesi, deklanşör hızı gibi ayarları edinmesini sağlayacak.

Yeni arayüzde yer alan Always-On ekranına yeni özellikler bulunacak. “Araçlar” isimli özellik ile kullanıcılar Always-On ekranına uygulama kısayolları ekleyebilecek. Ayrıca Always-On ekranına resim yerleştirme özelliği de yer alacak.

LG, yeni arayüzünde güvenlik konusunda güzel özellikler eklemeyi ihmal etmemiş. Yeni arayüz ile gelen yüz tanıma özelliği, kullanıcıların cihazın ekranı kapalı olduğu esnada güç düğmesiyle basmasıyla her zaman aktif halde kullanılacak.

V30 ile gelecek UX 6.0+ arayüzünün tanıtılmasıyla cihazın çoğu özelliği belli oldu. V30’un hangi işletim sistemiyle geleceği ise merakla bekleniyor.