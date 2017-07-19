LG V30 Geekbench’te göründü

LG’nin 31 Ağustos’ta gerçekleştireceği etkinlik öncesinde tanıtacağı V30 modeli Geekbench’te ortaya çıktı.

Geekbench’teki verilere göre LG V30’da Snapdragon 835 işlemcisi ve 1.9 Ghz hızında 8 çekirdek gibi güçlü bir donanım ile birlikte gelecek. Tasarımı ve donanımı hakkında detaylı bir bilgi bulunmayan LG V30’un 5.7 inçlik OLED ekran, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile gelmesi bekleniyor.

Bunların dışında LG V30’da 13 MP’lik çift arka kamera bulunması bekleniyor. Batarya olarak da 3200 mAh gücünde bir batarya ile gelecek. İkinci bir ekran ile gelmeyecek LG V30’da IP 68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olarak gelecek.

Geekbench’te LG V30, tek çekirdek testinden 1899 puan alırken; çoklu çekirdek testinden ise 6350 puan elde etti. Bir önceki model V20’nin elde ettiği 1550 ve 3626 puanlara kıyasla V30’un daha iyi performans sunacağı açık bir şekilde görünüyor.