LG Q6 serisi tanıtıldı

LG, “G6 Mini” konseptinde yeni Q6, Q6+ ve Q6α modellerini tanıttı.

LG, 18:9’luk en boy oranlı FullVision ekranıyla beğeni toplayan G6 modelinin daha küçük ve bütçe dostu modelleriyle geliyor. G6+ modeli, geniş bellek ve kaliteli hoparlör ile üst seviye akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekerken; Q6+, Q6 and Q6α modellerinin orta segment akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekecek.

Donanım olarak üç modelde G6’te kullanılan Snapdragon 821 yerine Snapdragon 435 işlemcisi kullanılacak. Kamera olarak LG G6’da bulunan yüz tanıma özellikli 13 MP arka ve 100 derece geniş açılı 5 MP ön kameraları bulunan Q6 serisinde 3000 mAh gücünde bir batarya da yer alıyor. Üç modelde farklı bellek seçenekleri bulunuyor. Q6α’da 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza bulunuyor. Q6 modelinde 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alırken; Q6+ modelinde 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunacak.

Alüminyum kasayla gelecek Q6 serisi, 142.5 x 69.3 x 8.1mm boyutlarında ve 149 gram ağırlığında olacak. Ekran olarak ise 2160×1080 çözünürlüğünde olacak. Q6 serisi, Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalışacak. Renk seçenekleri olarak Q6+ modeli Astro Black, Ice Platinum ve Marine Blue renk seçenekleri ile gelecek. Q6 modeli ise Astro Black, Ice Platinum, Mystic White ve Terra Gold renk seçenekleri ile gelirken; Q6α modeli Astro Black, Ice Platinum ve Terra Gold renk seçenekleriyle gelecek.

LG, Q6 serisinin Ağustos ayında Asya, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarında satışa sunulacağını belirtirken; cihazların fiyatları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

LG Q6’nın tasarım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.