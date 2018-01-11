LG G7 MWC’de tanıtılmayacak

Geçtiğimiz sene Galaxy S8 modelinden önce tanıtması sebebiyle çabuk unutulan LG G6 modelinden dersini alan LG, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonunun lansmanını Galaxy S9’un ardından gerçekleştirecek.

2017 yılında Samsung’un Galaxy S8’i her sene Barselona’da gerçekleşen MWC etkinliğinde tanıtmayacağının ardından LG, G6 modelini MWC’de tanıtmıştı. İlk önce bütün dikkatleri üzerinde toplamasına rağmen daha sonra hem G5 modeliyle benzer teknolojiler barındırması hem de daha sonra piyasaya sürülen Galaxy S8 modelinin bütün dikkatleri üzerine çekmesiyle G6 çabuk unutulmaya mahkum edilmişti.

Aynı yanlış yapmayı düşünmeyen LG, G7 modeli MWC’yi geride bırakıp Mart ayında özel bir etkinlik ile tanıtılması bekleniyor. Son edinilen bilgilere göre LG G7’nin Quick Charge 4.0 teknolojisini kullanılacak. LG’nin G7 modeli için elde bilgileri sizlere sunmayı sürdüreceğiz.