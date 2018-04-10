LG G7 Mayıs ayında tanıtılacak

LG, yeni amiral gemisi G7 modelini 2 Mayıs’ta New York, 3 Mayıs’ta Seul’da sergileyeceğini açıkladı.

Koreli şirket, LG V30S serisinde kullandığı ThinQ yapay zeka teknolojisini G7’de de kullanacağını doğruladı. LG’nin ‘Empati Yapay Zeka’ olarak adlandırdığı bu ThinQ teknolojisi insan gibi düşünerek kullanıcısına yardımcı olacak.

LG, amiral gemisi G7’nin özellikleri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı, ancak merkezli bir haber sitesi olan YNET, Barcelona’da düzenlenen Mobil World Congress’de LG G7’ye ait olduğu iddia edilen görseller paylaşmıştı. Bu görsellerden yola çıkarak telefonun iPhone X’daki gibi bir çentik tasarımı, iki arka kamera ve 5 renk seçeneğiyle geleceği tahmin ediliyor.

Önceki sızıntılara göre ise LG’nin yeni amiral gemisinde Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi kullanılacak. f/1.5 diyafram açıklığına sahip kamerasıyla gelmesi beklenen telefonun 6GB RAm ve 64GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.