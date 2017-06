LG G6 Plus tanıtıldı

LG’nin mevcut amiral gemisi G6 modeline ufak geliştirmeler eklenen G6 Plus modeli tanıtıldı.

LG, yeni G6 Plus modelinde piyasadaki rakiplerinin iPhone 7 Plus ve Samsung Galaxy S8 Plus modelleri gibi mevcut G6 modelinin benzer özellikler taşısa da aralarında ufak farklılıklar bulunuyor.

Bu farklılıklar arasında G6 modelinde 32 GB’lık dahili hafıza bulunuyorken; G6 Plus modelinde 128 GB dahili hafıza bulunacağı ve G6 Plus’a kulaklık girişine eklenen Hi-Fi Quad DAC ile yüksek kaliteli ses desteği bulunacak.

LG G6 Plus’ın kutusunda bir B&O Play kulaklığı bulunacak. G6 Plus modeli; siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle gelecek. 5.7 inçlik QHD ekran ile gelecek LG G6 Plus’ta G6 modelinde bulunan Snapdragon 821 işlemci ve 4 GB RAM bulunacak.

LG G6 Plus ve G6 modellerine gelecek Face Print özelliğiyle kullanıcılar herhangi bir tuşa basmadan telefonu yüzüne doğru tutarak kısa sürede ekran kilidini açabilecek. LG, bu özelliği mevcut yüz tanıma özelliğinin daha kullanışlı bir versiyonu olarak tanımlıyor. Yeni Düşük Güç Tüketimi özelliğiyle cihazların pil ömrü artacak. Son olarak yeni yazılımda kullanıcıları uyaran bir lens uyarısı bulunacak.

LG G6 Plus’ta mevcut olarak gelecek bu yazılım önümüzdeki dönemde LG G6 modeline de gelecek.

LG, G6 Plus modelinin fiyat ve satışa çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermedi. Şirket, her pazar için duyuracağını söyledi.