LG G serisinin yeni adı belli oldu

LG hakkında ortaya atılan G serisinin sona ereceği iddialarının ardından yeni serinin adı da kesinleşti.

G serisinin sona ereceğiyle ilgili haberlerin bir süredir ortaya çıkılırken yeni G7 modeliyle ilgili haberler yayınlanmaya devam ediyor. Raporlarda LG’nin bu yıl içerisinde amiral gemi model olarak LG G7’nin tanıtılacağı bekleniyor. Ancak LG’nin Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi veritabanında 3 yeni ismin patentinin alındığı ortaya çıktı.

Ofis tarafından tescillenen LG Iconi LG Aicon ve LG Aiconn marklarının LG’nin yeni amiral gemisi model isimleri olma ihtimali de yüksek. Bu 3 model arasından LG Icon’un yeni amiral gemisi model olma ihtimali diğer iki isme kıyasla daha yüksek görünüyor. Bunlar şimdilik birer iddia olarak bulunuyor olsa da kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.