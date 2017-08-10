Lenovo K8 Note duyuruldu

Lenovo tutarı ve donanımıyla dikkat çeken K8 Note’u açıkladı.

18 Ağustos’dan itibaren Amazon Hindistan’da satışa sunulacak olan K8 Note, tasarım olarak kendisinden önce gelen modelde olduğu gibi 5.5 inçlik 1080p IPS çözünürlüklü LCD ekran ile gelecek.

Donanım olarak ise Lenovo K8 Note, MediaTek’in 10 çekirdekli Helio X23 işlemcisinin yanında 3/4 GB RAM ve 32/64 GB dahili depolama seçenekleriyle kendi sınıfından daha yukarıda özellikler taşıyacak.

Ana kamerası 13 MP olan Lenovo K8 Note‘un 5 MP’lik bir ön kamerası da bulunacak. 4000 mAh gibi güçlü bir batarya ile gelecek olan Lenovo K8 Note, Android Nougat 7.1.1 işletim sistemiyle çalışacak.

Lenovo K8 Note’un 3 GB RAM/ 32 GB dahili depolamalı versiyon 203 dolar ile satılırken, 4 GB RAM/ 64 GB dahili depolamalı versiyon ise 219 dolar ile satışa sunulacak.