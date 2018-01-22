Kulaklık girişini kaldıran markalar arasına Sony de katılıyor

Sony de 3.5mm’lik kulaklık girişini kaldıran markalar arasındaki yerini aldı.

ABD Federal İletişim Kurulu tarafından onaylanan PY7-21831A numaralı Sony’nin yeni akıllı telefonunda 3.5 mm kulaklık girişi kaldırıldı. Diğer akıllı telefonlarının izlemiş olduğu stratejiyi takip eden Sony, cihazın şarj ve kulaklık girişi olarak tek bir USB-C girişine konumlandırıyor. 152.79 x 72.42 mm genel boyutlarında ve 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek.

Sony’nin yeni akıllı telefonlarında kullanacağı farklı tasarım anlayışı hakkında çeşitli dedikodular bulunuyor. Kulaklık girişinin kaldırılması da bunun bir parçası olabilir. Hakkında çeşitli spekülasyonlar dolaşan spekülasyonlara göre cihazın MWC 2018’de tanıtılacak yeni Xperia amiral gemisi modeli olması bekleniyor.