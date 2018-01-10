“Kızaklı telefon” tasarımlı Moto Mod geliyor

Motorola CES 2018’de “kızaklı telefon” nostaljisini geri getiren Moto Mod’u açıkladı.

Şu anda günümüzün popüler cihaz tasarımı çerçevesiz olmadan önce piyasada yatay ve dikey tasarımların yanında kızaklı telefon tasarımları da bulunuyordu. Zamanlı ekranların büyümesi ve panel teknolojilerinin gelişmesiyle kızaklı telefon tasarımına ihtiyaç giderek azaldı. Ancak Motorola, Nokia’nın sevilen modelleri arasında yer alan N97 modeline oldukça benzeyen yeni bir Moto Mod’u duyurdu.

The Slider Keyboard isimli Moto Mod, Motorola tarafından düzenlenmiş tasarım yarışmasını kazanan Livermorium isimli şirket tarafından geliştirildi. Kullanıcılar, telefonlarını 60 derecelik bir açıyla kullanabilmesiyle birlikte karanlıkta yazı yazılmasını sağlayan bir ışıklandırma da barındırıyor. Siyah ve beyaz renk alternatiflerinin bulunduğu bu modüler parça, akıllı telefon ekranının yetersiz kaldığı zamanda klavye ihtiyacını sağlıyor.

The Slider Keyboard yılın ilk çeyreğinde 99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenirkenTürkiye’ye gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.