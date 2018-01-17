Kış Olimpiyatları için Galaxy Note 8 modeli tanıtıldı

Samsung, Güney Kore’de gerçekleşen kış olimpiyat oyunlarına katılan sporcu ve teknik ekip üyelerine dağıtılmak üzere ürettiği Galaxy Note 8 modelini tanıttı.

Güney Kore’nin Gangwon iline bağlı PyeongChang şehrinde gerçekleşen 2018 Kış Olimpiyatları için Samsung, Galaxy Note 8 Winter Olympics Edition modelini tanıttı. Arka panelinde kar ve kış olimpiyatlarını temsi eden parlak beyaz rengiyle gelen cihazın altın renkli bir olimpiyat logosu, olimpiyat ateşine ek olarak cihazın çerçeveleri de altın rengiyle gelecek.

Samsung, kış olimpiyatlarına katılan bütün sporcu ve teknik ekibe bu cihazdan toplamda 4.000 adet dağıtacak. Ayrıca Paralimpik Kış Oyunları’na katılan sporculara cihazlarının yanında özel tasarım bir kılıf da hediye edilecek. Samsung, daha önce 2016’da gerçekleşen kış olimpiyatlarında Galaxy S7 Edge modelinin de benzer bir sürümünü tanıtmıştı