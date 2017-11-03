Kendiliğinden Şarj Edilebilen iPhone X Tesla ile tanışın

Apple’ın bugün itibariyle dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa sunacağı iPhone X için Caviar firmasından iPhone X Tesla modeli tanıtıldı.

Devlet başkanlarının portrelerinin bulunduğu iPhone modelleriyle tanınan Caviar isimli firma piyasaya yeni sürülecek iPhone X için özel bir tasarımla karşımıza çıktı. Daha önce titanyum ve meteor gövdeli versiyonlar satışa sunan Caviar, şimdi güneş enerjili iPhone X Tesla adını verdiği modeli tanıttı.

Normal iPhone X’in kasasını titanyum değiştirmesinin ardından güneş panelleri eklenerek kendi kendini şarj edilebilen bir model olmasıyla dikkat çekiyor. Nicola Tesla, Elon Musk ve Steve Jobs’dan ilham alınarak üretilen bu modelde 24 karat altın kaplamalı detaylar yer alıyor. Caviar, iPhone X Tesla’nın düşmelere karşı iPhone X’ten daha dayanıklı olduğunu belirtti. Caviar, güneş enerjisiyle edilen şarjın ne kadar sürdüğü hakkında bir bilgi vermekten kaçındı.

Caviar, iPhone X Tesla’nın satış fiyatı olarak 64 GB için 4.445 dolar, 256 GB içinse 4.700 dolar olarak normal iPhone X satış fiyatlarına kıyasla oldukça yüksek bir fiyat açıkladı.