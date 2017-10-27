Karşınızda Oppo F5

Filipinler’in başkenti Manilla’da etkinlik gerçekleştiren Oppo, F5 modelini tanıttı.

Tasarım olarak 18:9 oranında bir ekran ile gelen Oppo F5’te çerçevesiz 6 inçlik bir ekran bulunuyor. Ekranın çözünürlüğü hakkında bir bilgi vermekten kaçınan Oppo, F5’in ön kamerasında bulunan yapay zeka teknolojisiyle etkileyici çekimler yapılmasının yanında yüz tanıma ayrıcalığını da sunuyor. Bununla birlikte yüz tanıma özelliği güvenlik amacıyla kullanılmıyor. Oppo, F5’in arka kamerası hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

Donanım olarak Oppo F5’te MediaTek MY6763T işlemcisi kullanılıyor. 4 ya da 6 GB RAM seçenekleriyle gelen Oppo F5’te 32 GB dahili depolamayla geliyor. 3200 mAh bataryayla gelen Oppo F5’te Android 7.1.1 işletim sistemiyle birlikte Color OS 3.2 arayüzü bulunuyor.

İlk olarak Filipinler’de satışa sunulacak Oppo F5’in uluslarası pazara ne zaman sunulacağı ve satış fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.