Kapaklı Samsung Telefonu Hakkında Yeni Bilgilere Ulaşıldı

Samsung’un pek yakında satışa sunacağı W2018 adlı kapaklı telefonun daha tanıtılmadan inceleme videosu yayınlandı.

Akıllı telefon piyasasına girmeden önce Nokia ile kapaklı ve kızaklı telefonlar klasmanında rekabet eden Samsung, aradan geçen yılların ardından yeni bir kapaklı telefon ile geri dönüyor. Çin’de popüler olarak kullanılan Weibo isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan videoda W2018’in cihaza gömülü iki ekran ile dikkat çekiyor.

Klasik görünümüne modern bir bakış açısı kazandırmaya çalışan Samsung, cihazın ön kısmına dokunmatik ekran, arka kısmında klasik kapaklı telefon ekranı bulunuyor. Çift taraflı 4.2 inçlik Super AMOLED ekran ile gelen W2018’te fiziksel klavye ve gezinme tuşları da yer alıyor. 2.300 mAh gücünde bir bataryayla gelen W2018’de kablosuz şarj gibi popüler özellikleri barındırmayı da sürdürüyor.

Samsung’un 1 Aralık tarihinde Çin’de tanıtacağı W2018’i Avrupa pazarında satışa sunup sunmayacağı merakla bekleniyor.