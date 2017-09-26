iPhone’un geleceği hakkında ilginç iddia

Apple’ın iPhone X ile kullanmaya başladığı OLED ekran teknolojisini daha büyük ekranlı iPhone’lar ile sürdürmek istiyor.

Apple’ın LCD ekranlı iPhone modellerine kıyasla daha canlı ve parlak renkler sunan OLED ekranını yenilikçi özellikler bulundurmasına karşın iPhone X, yüksek satış fiyatı nedeniyle Apple severleri ikiye bölmüştü.

The Investor’ın haberine göre, Apple 5.8 inçten daha küçük OLED ekran üretmeyi düşündüğünü ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçtiğini belirtti. Önümüzdeki senelerde 5.8 inçten daha büyük OLED ekranlı telefonların gelebileceği söylenen haberde 6.46 inçlik OLED ekranlı bir iPhone’un piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor. Bununla birlikte 5.2 inçlik OLED ekranlı bir iPhone’un gelebileceği de belirtiliyor.

Apple’ın önümüzdeki senelerde iPhone’lar üzerinde kullanacağı konusunda neler planladığını pek yakında göreceğiz.