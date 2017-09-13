iPhone 8 ve 8 Plus tanıtıldı, işte özellikleri

Apple uzun süredir beklenen iPhone 8 ve 8 Plus’ı dün Steve Jobs Theater’da gerçekleştirdiği ekinlikte tanıttı.

7 ve 7 Plus modelinden sonra “7S” modelini atlayıp yeni telefonlarını doğrudan 8 olarak adlandıran Apple’ın eski modellerine göre radikal bir değişikliğe gitmediği görülüyor. Tasarım açısından bir önceki modeldeki çizgi aynen korunsa da iPhone 8’lerin arkası tamamen cam kaplamadan oluşuyor. Bu değişikliğin sebebi olarak ise iPhone 8’lerle birlikte gelen kablosuz şarj özelliği gösteriliyor.

Sunumda iPhone 8’lerin yeni işlemcisi A11 Bionic’i ön plana çıkartan Apple, performans iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor. Yeni işlemcinin bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en güçlü ve en akıllı çip olduğu iddia ediliyor. Apple’ın paylaştığı verilere göre A11 Bionic, A10 Fusion işlemcisine göre %70 daha hızlı dört adet yüksek verimli çekirdeğe sahip. İki adet yüksek performans çekirdeği ise bir önceki modele göre %25 daha hızlı performans gösteriyor. Apple tasarımı olan yeni grafik işlemcisi ise A10 Fusion’a oranla %30 daha hızlı.

Kamerada da iyileştirmelere giden Apple, iPhone 8’lerde daha büyük ve daha hızlı 12MP sensör, yeni renk filtreleri, daha derin pikseller ve her iki cihaz için de optik görüntü stabilizasyonu sunuyor. iPhone 8 Plus’ta geliştirilen portre modu artık flulaştırma ve keskinleştirme işlemlerini yaparken daha başarılı sonuçlar veriyor.

Tüm bunlar dışında iPhone 8’lerde kayda değer başka bir gelişme yok. Yeni telefonlar 22 Eylül’de satışa sunulacak. iPhone 8 $699, 8 Plus ise $799 başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkacak. Türkiye’ye geliş tarihi ve fiyatlandırma konusunda ise henüz kesin bir bilgi yok.