iPhone X’in alternatif sürümleri gelebilir

Apple’ın geçtiğimiz Cuma günü ülkemizde satışa sunduğu iPhone X modeline ek olarak elde edilen bilgilere göre iPhone X Plus ve iPhone X SE modellerinin tasarımları göründü.

Apple’ın iPhone X ile yeni bir döneme adım atılmasından dolayı piyasada bulunan bütün iPhone modellerine uygun bir şekilde gelmesi bekleniyor. Curved Labs tarafından yayınlanan videoda iPhone SE’nin ekran boyutlarında ve büyük ekranlı iPhone’un Plus serisi modellerinin gelmesi bekleniyor. Videoda büyük ekranlı iPhone X modelinin iPhone X’e kıyasla daha uzun batarya süresi sunacağı belirtiliyor.

Videoda küçük ekranlı iPhone modelinde mevcut iPhone 7, 8 Plus ve X modellerinde yer alan çift arka kamera sisteminin cihazın ön kısmına yerleştirileceği dikkat çekiyor. Cihazdaki kamera yerleşiminin böyle olması iPhone X ile tanıştığımız TrueDepth sistemi ve FaceID’nin çalışmasına engel olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte cihazın küçük boyutlu olması nedeniyle Apple’ın özel olarak bir sistem geliştirebileceği de öne sürülüyor.

Videoda yer alan görüntü ile sızıntılara dayanarak tasarlandığı ve Apple tarafından resmi bir açıklama gelmeden bu iki cihazın gerçekten gelip gelmeyeceğini belirtmekte fayda var.

Apple, gerçekten bu iki cihaza satışa sunarsa büyük ekranlı iPhone X modelinin mevcut iPhone X modelinden daha yüksek bir fiyat ile satışa sunulacağı, öte yandan küçük ekranlı iPhone X modelinin daha bütçe dostu bir fiyat ile satışa sunulacağı düşünülebilir.