iPhone X ve iPhone 8’in RAM miktarı ortaya çıktı

iPhone 8 ve ismi iPhone X olması beklenen 10. Yıl iPhone’unun tanıtımına saatler kala cihazların özellikleri hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Apple’ın yeni amiral gemilerinin RAM miktarları ortaya çıktı.

Geliştirici Steve Troughton Smith’in iOS 11’in kodlarından yola çıkarak ortaya attığı iddialarda yeni iPhone’ların RAM miktarlarına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Smith’e göre iPhone 8 2GB RAM ile gelirken iPhone 8 Plus ve iPhone X 3GB RAM’e sahip olacak. Karşılaştırma yapacak olursak geçen sene tanıtılan iPhone 7 2GB RAM ile gelirken iPhone 7 PLUS 3GB RAM’e sahipti. Yani görünen o ki bu seneki iPhone’larda RAM miktarı için büyük bir değişiklik söz konusu değil.

RAM iPhone 8: 2GB

iPhone 8 Plus: 3GB

iPhone X: 3GB — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 11, 2017

Öte yandan Smith iPhone X’in kamera detaylarına ilişkin bilgiler de paylaştı. Smith, iPhone X’in 12MP arka kameraya sahip olacağını ve 4K 60 FPS / 1080p 240 FPS video çekebileceğini söylüyor. Paylaşılan bilgilere göre ön kamera 7MP olacak ve 1080p 30 FPS video çekimi yapabilecek.

Lansmana saatler kala paylaşılan bu bilgilerin direkt olarak iOS 11 GM versiyonunun kodlarından alındığını göz önünde bulundurursak doğru olma ihtimali oldukça yüksek.

Apple’ın yeni cihazlarına ilişkin neredeyse tüm detaylar sızdırıldı. Buna karşın iPhone lansmanı hala büyük bir heyecanla bekleniyor. Apple’ın Steve Jobs Theater’da yeni iPhone’larını tanıtacağı etkinlik yarın TSİ ile 20:00’da başlayacak.