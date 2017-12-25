iPhone X kullanıcıları cihazlarından gayet memnun

Apple’ın iPhone’un 10. Yılı vesilesiyle satışa sunduğu iPhone X’nun yüksek kullanıcı memnuniyetiyle dikkat çekiyor.

Apple’ın 2008’de kullanıma sunulan AppStore isimli uygulama mağazası, 2010 yılında kullanıcıların görüntülü konuşma ayrıcalığı sunan FaceTime, 2011 yılında iPhone 5S ile hayatımıza giren akıllı asistanı Siri ve TouchID isimli parmak izi okuyucusu sistemiyle akıllı telefon pazarının yol göstericisi olmuştu.

Bu yıl 24 Kasım’da ülkemizde satışa sunduğu iPhone X cihazıyla mevcut olarak gelen FaceID isimli yüz tanıma sistemiyle bu akımı sürdüren Apple, kullanıcılardan yüksek memnuniyet elde etmeyi sürdürüyor. Strategy Analytics isimli tüketici duyarlılığı analizi yapan araştırmada 568 iPhone X kullanıcısına ne kadar memnun oldukları soruldu.

Kullanıcıların yüzde 80’i iPhone X’un uçtan uca OLED ekranlı tasarımının diğer iPhone modellerine kıyasla daha uzun süreli kullanım süresi ve TrueDepth isimli kamera sistemiyle birlikte yeterli bulduğunu belirtti. Bir başka deyişle 5 iPhone X kullanıcısının 4’ü cihazlarından memnun görünüyor.