iPhone SE 2 bekleyenler için beklenmedik gelişme

Apple’ın küçük ekranlı akıllı telefon severler için satışa sunduğu iPhone SE’nin merakla beklenen yeni sürümü hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

iPhone analizleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın ikinci nesil iPhone X, iPhone X Plus ve uygun fiyatlı 6.1 inç büyüklüğündeki iPhone modelleri üzerinde durduğunu belirtti. Kuo, Apple’ın bu yüzden iPhone SE 2 modeline yeterli kaynak ayıramayacağını vurguladı.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın bir iPhone SE 2’yi satışa sunması halinde iPhone SE modeliyle arasında farklılıklar bulunacağını belirtti. iPhone SE 2’de daha hızlı bir işlemci ve WWDC’de tanıtılacak yeni iOS 12 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Bunun dışında iPhone X’da yer alan Face ID, kablosuz şarj ve çerçevesiz ekran gibi herhangi yenilikçi özelliğin yer alması şimdilik öngörülmüyor.