iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın satış tarihleri açıklandı

Apple’ın geçtiğimiz tanıttığı iPhone 8 ve 8 Plus cihazlarının satışa sunulacağı tarih belli oldu.

Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı yeni nesil iPhone’lar iPhone 8 ve 8 Plus, 20 Ekim tarihinden itibaren Apple Store, Apple Premium Reseller ve anlaşmalı satış noktaları tarafından satışa sunulacak. Bununla birlikte iPhone 8 ve 8 Plus’ın satış fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Tasarım olarak cam gövdesiyle daha önce piyasaya sürülen iPhone’lardan ayrılan iPhone 8 ve 8 Plus, donanım olarak 6 çekirdekli A11 Bionic işlemcisi bulunuyor. iPhone 7 ve 7 Plus’ta bulunan A10 işlemcisine kıyasla yüzde 25 daha iyi performans sergileyen A11 işlemcisi çoklu performansta yüzde 70 daha iyi performans sergileyecek.

Kasım ayında dünyanın belirli yerlerinde satışa sunulacak olan iPhone X’in ülkemize ne zaman satışa sunulacağı belirsizliğini korumayı sürdürüyor.