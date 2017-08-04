iPhone 8 kameralarıyla büyüleyebilir

Apple’ın HomePod yazılım kodlarından elde edilen bilgiye göre iPhone 8’in kameraları güzel özelliklere sahip olacak.

Apple’ın Aralık’ta satışa sunacağı HomePod yazılımı üzerinden daha önce iPhone 8’in tasarımı ve yüz tanıma özelliği ortaya çıkarılmıştı. Şimdi ise Portekizli haber sitesi iHelp, iPhone 8’in ön ve arka kameralarından 4K çözünürlüğünde 60 FPS video kayıt özelliği bulunuyor.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’da arka kamera ile sadece 4K video kayıt desteği veriyor ancak yalnızca 30 FPS çekim yapabiliyor. Bu arada, ön kamera ise 1080p çekim yapabiliyor.

HomePod’un yazılımından elde edilen bilgilere göre, arka ve ön kameralardaki 4K video çekimi, Apple’ın yeni HEVC dosya türünü de destekleyecek ve böylece dosya boyutu önemli ölçüde azalacak.

Özellikle arka kamera ile birlikte 60 FPS’e yükselmesiyle, birçok açıdan mantıklı geliyor. Öncelikle, Apple her donanım güncellemesiyle iPhone kamerasını neredeyse her zaman güncelliyor ve bir sonraki adım olarak 60 FPS’yi destekleyecek. iPhone 8’de ayrıca Apple’ın ARKit çerçevesinin bir parçası olarak arttırılmış gerçeklik özellikleri sunacak. Ayrıca 60 FPS desteğiyle daha iyi bir AR geliştirmesine izin verilmesi bekleniyor.

Geliştiriciler HomePod yazılımından keşfetmeyi sürdürüyor. Bunlar arasından Apple Pay’de FaceID için kod ipuçları, yeni bir ‘SmartCam’ modu, dokunarak ekranın açılması ve daha bir çok özellik ortaya çıkarıldı.