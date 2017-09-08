iPhone 8 hakkında büyük şüphe

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtması beklenen yeni amiral gemisi iPhone 8 hakkında yaşanan sıkıntılar ilgili iddialar devam ediyor.

Pek çok analist iPhone 8’de gecikme yaşanacağına dair açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal tarafından açıklamaya göre Apple, iPhone 8’in üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşandığını söylüyor. Çerçevesiz yapıda OLED ekranla gelmesi beklenen ekrana Touch ID yada Face ID entegre edilmesi konusunda yaşanan sıkıntını sürdüğü ve bu yüzden bir ertelenme yaşanabileceği olasılığını yükseltiyor.

Aralarında KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo’nun da bulunduğu pek çok analist, yaşanacak gecikme konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu açıklamalardan dolayı hem Apple’ın hem de tedarikçi şirket FoxConn’un borsa hisselerinde düşüş yaşanıyor. iPhone 8 ile birlikte tanıtılması beklenen iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modellerinin ise etkinliğin ardından 22 Eylül’de satışa sunulması bekleniyor.

Ancak iPhone 8’de bulunması beklenen yeni tasarım, ekrana entegre parmak izi okuyucusu, kablosuz şarj teknolojisi sebebiyle Apple’ı daha zorlu bir süreç bekliyor. Muhtemelen yılın son çeyreğinde satışa sunulması beklenen iPhone 8 için Apple’ın nasıl bir strateji izleyeceği 12 Eylül akşamı Steve Jobs Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte belli olacak.