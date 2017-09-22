iPhone 8 dayanıklılığıyla dikkat çekiyor

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen lansmanında merakla beklenen ancak iPhone X’in gölgesinde kalan iPhone 8, dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

Telefonları çeşitli dayanıklılık testlerine tabi tutan JerryRigEverything isimli YouTube kanalı için yayınlanan en son videoda iPhone 8’in dayanıklılığı test edildi. Apple tarafından şimdiye kadar üretilen en sağlam ekrana sahip olduğu düşünülen iPhone 8’in ekranı yapılan testlerde iPhone 7 ve Galaxy Note 8 ile aynı dayanıklılığa sahip olduğu görülüyor. Bir başka deyişle ekranda ciddi bir hasar oluşturmak için oldukça sert materyallerin kullanılması gerekiyor. Ekranın dışında cihazın ön tarafında bulunan ön kamera ve hoparlör kısımlarında herhangi bir hasar oluşmuyor.

iPhone 8’in arka tarafında bulunan cam yüzey, şık görünmesinin yanında gayet iyi bir koruma da sunuyor. iPhone 8’in arka tarafında bulunan flaş ışığı ve mikrofonda ciddi büyüklükte bir zarar meydana gelmezken; kamera kısmında aynı durum gerçekleşmiyor. Safir materyalden yapılan arka kamerada derin çizikler oluşabiliyor. iPhone 8’in metalden yan tarafları jilete maruz bırakıldığında yalnızca boyası çıkıyor. iPhone 8’in kenarları ile ekranı arasında bulunan plastik bariyer bölge sayesinde düşürmelere karşı dayanıklı kalmayı başarıyor.

JerryRigEverything’in iPhone 8 için hazırladığı dayanıklılık videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.