iOS 11’in 4. Betası yayınlandı

Uygulama geliştiricilerine birçok yenilik sunan yeni beta sürümü bugün yayınlandı.

Apple, WWDC etkinliğinin ardından ilk betası yayınlanan iOS 11 üzerinde çalışmaya hiç hız kesmeden devam ediyor. İki haftalık güncelleme aralığına sadık kalan Apple, yeni gelecek mobil işletim sisteminin dördüncü betasını yayınladı.

Yeni betada;

Notlar, Kişiler ve Hatırlatmalar için yeni simgeler gelecek.

Canlı fotoğraf efektleri ve fotoğraf düzenleme yenilikleri gelecek.

Fotoğraflar için yeni hatıralar özelliğini açıklayan bölüm eklenecek.

Gelen bildirimlere dokununca uygulamanın TouchID ile açılması mesajı verilecek.

Bildirimlerin açılması için hızlıca sağa ve bildirimleri görme ya da silmek için hızlıca sola kaydırma özelliği eklenecek.

Notlar için yeni bir açılış sayfası yer alacak.

Ekran kaydı için geri sayım özelliği eklenecek.

Ekran kaydı için geri sayım özelliği eklenecek. Kontrol Merkezi’nde yer alan Düşük Güç Modu’na geçiş sayfası animasyonu eklenecek.

Ayarlar’ın Genel kısmında AirDrop ayarlama imkanı sunulacak.

Geliştirici hesap sahipleri iOS 11 beta 4’ü indirebilirler. Public beta üyeleri için de en kısa zamanda gelmesi bekleniyor.