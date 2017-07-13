iOS 11 ile iPhone’da canlı yayın yapılabilir

Apple’ın Sonbahar’da kullanıma sunulacak mobil işletim sistemi iOS 11’de canlı yayın yapılmasını sağlayan bir özellik ile gelebilir.

Apple’ın iOS 11’i dünay genelinde kullanıma sunduğu zaman bir ekran kayıt özelliği ile geleceği biliniyordu. Geliştiriciler ve halka açık beta sürümlerinde bu özellik kullanılabiliniyor. Apple’ın bu özelliğe ek olarak canlı yayın yapılmasını sağlayacak bir özelliği daha sunması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan beta sürümlerinde ekran kaydı özelliğine basılı tutulduğunda “Yayını Başlat” seçeneği yer alıyor. Bu özelliğin şimdilik bir fonksiyonu bulunmasa da bazı beta kullanıcıları AirPlay ile çalışabileceğini iddia ediyor. Ancak Kontrol Merkezi’nde yer alan AirPlay yansıtma tuşu nedeniyle bu iddia oldukça çelişkili görünüyor.

Bu özelliğin asıl amacı üçüncü parti uygulama geliştiricilerine göre eklenmiş olabilir. Bu özelliğin esas amacını iOS 11’in Sonbahar’da genel kullanıma sürüldüğünde öğreneceğiz.