iOS 11 Beta 3 Yayımlandı

Apple, uygulama geliştiricilerine yeni mobil işletim sistemi iOS 11’in 3. beta sürümünü yayımladı.

Geliştiricilerin Developer Center üzerinden indirebileceği betada daha iyi kullanıcı deneyimi sunmak için sistem performansında iyileştirmeler yer alıyor. iOS 11 beta 3’te şu özellikler yer alıyor:

Dropbox, OneDrive ve OSX Server, Dosyalar uygulasında yer alıyor.

iPad’de uygulamaları kapatmak için çarpı işaretini beklemeye alternatif olarak yukarı sürükleme seçeceği ekleniyor.

Bütün bildirimler ekranı sola doğru kaydırarak görüntüleme seçeceği geliyor.

Kamera ve Notlar uygulamalarında yeni arayüzler bulunuyor.

Safari’de içerik engelleme çalışmay başlıyor.

Siri’ye İngilizce’den Çince, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerine çevirme özelliği ekleniyor.

Yeni gelen betanın halka açık sürümünün de en kısa zamanda gelmesi bekleniyor. Betayı kullanmak isteyenlerin UDID kaydının bulunması veya geliştirici profilinin yüklü olması gerekiyor.