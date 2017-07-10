iOS 11.1 ile yeni iPhone’a kablosuz şarj özelliği gelecek

Apple’ın bu sene tanıtacağı iPhone’larda bulunması beklenen kablosuz şarj özelliği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Cupertino’lu şirketin bu sene iPhone’larda görülmesi beklenen kablosuz şarj özelliği ile kullanıcılar, yeni iPhone’ları için şarj aleti arama zahmetiyle yüz yüze olmayacak. Bununla birlikte Apple’ın kullanıcılara bu imkanı sunarken ayrı bir aksesuarı satma beklentisi sebebiyle kullanıcılarda oluşan memnuniyet yarım kalıyor. Kablosuz şarj ile uyumlu olarak gelecek bu aksesuarın şirketin kablosuz kulaklığı Air Pods’ta olduğu gibi aynı tarihte gelmeyecek. Apple’ın iOS’a kablosuz şarj özelliğinin gelmesi ise gelecekte yayımlanacak iOS 11.1 ile gerçekleşecek.

Twitter’da John Gruber (@gruber)’ın tweetinde Apple’ın kablosuz şarj aparatını ayrı olarak satacağını doğruladı. Tweet’te iOS 10’da iPhone 7 Plus modeline özel olarak gelen Portre modunda olduğu gibi iOS 11’de kablosuz şarj özelliğinin geleceği belirtiliyor. Gruber’ın sızıntılar konusundaki başarısı, iOS 11.1 ile kablosuz şarj özelliğinin gelme ihtimalini yükseltiyor. Bu konuda sadece tek iPhone’a mı yoksa birden fazla iPhone’a mı geleceği belirsizliği devam ediyor.