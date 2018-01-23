Hydrogen One’ın satış tarihi belli oldu

RED, Hydrogen One isimli holografik ekranlı akıllı telefonunun satış tarihini duyurdu.

Profesyonel video kamera üreticisi RED’in geçtiğimiz yılın yaz aylarında tanıtmış olduğu Hydrogen One isimli akıllı telefonun yaz aylarında gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Ancak cihazı ön sipariş eden kullanıcılar, Hydrogen One’larını daha erken teslim alacak. Holografik ekranlı ilk akıllı telefon olmasıyla dikkat çeken Hydrogen One’da daha iyi 3 boyutlu görüntü vermesi üzere özel camlar bulunuyor.

5.7 inç büyüklüğü ve 2560x 1440 piksel çözünürlüğüyle gelen Hydrogen One’ın ekranı 2 boyutlu olarak da kullanılıyor. Snapdragon 835 işlemcisi ve 4.500 mAh gücünde batarya ile gelen cihazda kulaklık, USB-C ve bir SIM diğeri MicroSD olarak kullanılmak üzere çift SIM girişileri bulunuyor.

Alüminyum versiyonu 1.200 dolardan satışa sunulan Hydrogen One’ın Titanyum versiyonu ise 1.600 dolardan satışa sunulacak.