Hydrogen One’ın ekranı ile ilgili yeni bilgiler geldi

Ünlü sinema kameraları üreticisi RED’in iki ay önce tanıttığı Hydrogen One isimli akıllı telefonunda bulunacak holografik ekranın nasıl çalışacağı üreticisi Leia tarafından açıklandı.

RED’in akıllı telefonu Hydrogen One’da bulunacak holografik ekran, 2014’te HP’nin araştırma laboratuvarında kurulan ve kendisini mobil cihazlar için ışık alanlı holografik ekran çözümleri alanında lider olarak gören Leia Inc. tarafından geliştiriliyor. Leia’nın yaptığı açıklamaya göre holografik ekranlar, standart LCD ekranın üzerine eklenen bir nano teknoloji katmanı aracılığıyla ışığın kırılması ile üç boyutlu görüntüler oluşmasını sağlıyor. Ayrıca holografik ekranların cihazlara entegre edilmesi için çözünürlük kalitesinden, pil tüketiminden ve ekranın inceliğinden herhangi bir fedakârlık yapmaya gerek duyulmuyor.

RED,’Hydrogen One’ın çarpıcı bir gerçeklikle hologram ekranda film izleme, interaktif oyunlar oynama, sosyal mesajlaşma ve karışık gerçeklik özellikleri sunacağını söyledi. Ancak bahsedilen içeriklerin nasıl geliştirileceği belirsizliğini koruyor.

RED’in holografik ekranlı akıllı telefonu Hydrogen One, akıllı telefon piyasasında farklı cihazlar görülmesine ön ayak olabilir. Günümüzde akıllı telefon tasarımları genel anlamda birbirlerine benzerlik gösteriyor, aralarındaki farklar ise yalnızca ekran çerçeveleri ve kamera çıkıntısında oluşan ufak farklılıkların ötesine gidemiyor.

Hydrogen One’ın 1195 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldığı göz önüne koyulduğunda, farklı telefon tasarımı görmenin kolay olmayacağı da belli oluyor.

Leia’nın holografik ekranlar ile ilgili yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.