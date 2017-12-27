Huawei’nin 2018’de tanıtacağı telefonlar ortaya çıkarıldı

Alternatif akıllı telefon üreticileri arasından kısa sürede sıyrılarak büyük telefon üreticileriyle rekabet etmeye başlayan Huawei’nin önümüzdeki sene için tanıtacağı akıllı telefonlar belli oldu.

2015 yılından beri büyük gelişme kaydeden Huawei, P9 modeliyle dikkatleri üzerine toplamasının ardından bu yıl tanıttığı Mate 10 Pro modeliyle beğenileri toplamayı sürdürdü. Önümüzdeki sene Apple,Samsung ve Sony gibi piyasanın önde akıllı telefon üreticilerine karşı rekabetini hız kesmeden devam ediyor.

Huawei’nin şu anda çok satan Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerine ek olarak 360 dereceli kamera, bir fitness bandı ve kablosuz sinyal yönlendiricisiyle genişletmesi bekleniyor. Huawei’nin yıl içerisinde bilgilerinin ortaya çıkması beklenen yeni P,P Lite,Pro,Mate,Mate Pro modellerinin yanı sıra 2 farklı Honor modelinin satışa sunulması bekleniyor. Yılın içerisinde gerçekleşecek fuarlar ve özel etkinliklerle Huawei’nin bu modelleri tanıtması bekleniyor.