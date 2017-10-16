Huawei yeni Mate 10 cihazlarını tanıttı

Huawei, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikte Huawei Mate 10, 10 Pro ve 10 Porsche Edition cihazlarını tanıttı.

Huawei,Mate 10 cihazında metal çerçeveli cam kasa kullanılacak. 5.9 inç büyüklüğündeki ekran, 1440p çözünürlüğünde ve HDR 10 desteği de verecek. İşlemci olarak Mate 10’da 10 nm büyüklüğünde sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemcisi kullanılacak. Bununla birlikte Mali -G72 M12 grafik işlemci birimi bulunacak. 4 GB bellek ile gelecek olan Mate 10’da 64 GB dahili depolama ve microSD girişi de yer alacak. İşletim sistemi olarak Mate 10’da Android 8.0 ile çalışacak.

Kamera olarak Mate 10’un arka kısmında Leica marka 12 ve 20 MP’den oluşan çift arka kamera bulunacak. Yüz tanıma ve lazer destekli otofokus özellikleri barındıran kameralar ile 60 FPS’de 4K çekim yapma ayrıcalığı da sunacak. Mate 10’un ön kısmında ise 8 MP’lik bir kamera yer alacak. Batarya olarak Mate 10’da 30 dakikada yüzde 58’i hızlı şarj edilebilen 4.000 mAh gücünde bir batarya kullanılacak. Mate 10’un ön tarafında bir parmak izi okuyucu bulunacak.

Huawei Mate 10’da Mate 10’da bulunan çoğu özelliği barındırıyor olsa da yazılım ve donanım anlamında birkaç farklılık bulunduruyor. Tasarım olarak Huawei Mate 10, Mate 10’a kıyasla daha ince ve hafif bir metal kasa ile gelecek. 6 inç AMOLED ekran 1080p çözünürlüğünde olmasının yanında HDR10 desteği de barındırıyor. Donanım olarak Mate 10 Pro’da 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama bulundururken microSD kart girişi yer almayacak. Mate 10 Pro’nun parmak izi okuyucusu, cihazın ön tarafı yerine arka tarafına yerleştirilecek. Ayrıca Mate 10 Pro’da Mate 10’da olduğu gibi 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer almayacak.

Huawei Mate 10 Porsche Design’da Mate 10 Pro tasarımına Porsche dokunuşları yer alacak. Donanım olarak Mate 10 Porsche Design’da 256 GB dahili depolama bulunmasına rağmen Mate 10’da olduğu gibi microSD desteği vermeyecek.