Huawei yeni akıllı telefonlarını tanıttı

Huawei, Paris’te gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen P20 ve P20 Pro ile birlikte Porsche Design Mate RS modelini duyurdu.

Görsel açıdan bakıldığında Apple’ın iPhone X cihazına benzerlik gösteren P20 ile P20 Pro, 7.65 mm kalınlığında ve ekranın üst kısmında yer alan bir çentik ile karşımıza çıkıyor. Her iki cihazda da 2240 x 1080 piksel çözünürlüğünde 18.7:9 görüntü oranı sahip 5.8 inç LCD ekran bulunuyor.

Her iki cihazda da Huawei’nin Mate 10 Pro’da kullanmış olduğu yapay zeka konusundaki yetenekleriyle de tanınan Kirin 970 işlemcisi kullanılacak. P20 modelinde işlemciye 4 GB RAM ile 128 GB dahili depolama eşlik ederken; P20 Pro modelinde ise 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama bulunacak. Her iki akıllı telefon modelinde de microSD kart girişi yer almayacak. Batarya olarak P20 modelinde 3.400 mAh ile gelirken; P20 Pro modelinde 4.000 mAh ile karşımıza çıkacak. 4.5A ve 5A hızlı şarj desteğiyle gelecek olan P20 Pro modelinin pili 30 dakika içinde yüzde 58 doluluk oranına erişebilecek.

P20’nin arkasında çift lensli kamera kurulumu ile geliyor. 12 MP çözünürlüklü RGB sensör ile 20 MP çözünürlüklü monokrom sensör kurulumu ile gelen P20, 1.55µm piksel boyutu sayesinde düşük ışık performansına da odaklanıyor. P20’de bulunan yapay zekâ, kullanıcılara sahneye bakarak 19 farklı çekim modu içinde uygun olanı sunmasının yanında ince ayarların yapılmasına da yardımcı oluyor. P20’nin önünde ise P20 Pro modelinde olduğu gibi 24 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor.

P20 Pro’nun arkasında ise 40 MP çözünürlüklü RGB, 20 MP çözünürlüklü monokrom ve 8 MP çözünürlüklü telefoto lens kurulumu ile karşımıza çıkıyor. Telefoto lens 3x optik yakınlaştırma imkanı sunarken, üç lens birlikte 5x hibrit yakınlaştırma imkanı sunuyor. Üç kameradan ikisi arka panelin sol üst köşesinde aynı çerçeve içine bulunurken, üçüncü kamera ise çerçevenin hemen altında yer alıyor. P20 Pro’da bulunan üç lensli arka kamera kurulumu sayesinde Samsung Galaxy S9 serisi ile Sony Xperia XZ Premium’da yer alan 960 FPS süper ağır çekim video kaydı yapmak mümkün hale gelecek.

Huawei’nin Porsche Design arasındaki işbirliği sonucu geliştirilen Porsche Design Mate RS’in arkasında P20 Pro modelinde olduğu gibi üç lensli bir kamera kurulumu bulunuyor. Mate RS modelinde cihazın aynı sıcaklıkta kalmasını sağlayan PCM soğutma teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji dünyada ilk kez Porsche Design Mate RS’te kullanıldığını belirtmekte fayda var. Porsche Design Mate RS’in öne çıkan bir diğer özelliği olarak ekrana entegre parmak izi okuyucusu ile gelmesi gösterilebilir. Kullanıcılar, bu sayede Porsche Design Mate RS’i parmaklarını ekranın üzerinde sallayarak uyandırabilecek veya ekrana dokunarak telefonun kilidini açabilecek. Porsche Design Mate RS’in arka panelinde ise bir parmak izi okuyucusu da bulunacak yer alıyor.

2K çözünürlüklü 6 inç büyüklüğünde bir OLED ekran ile gelen Porsche Design Mate RS, 4000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. Porsche Design Mate RS, Huawei’nin SuperCharge teknolojisini destekleyen ilk telefon olma ayrıcalığını da taşıyor. Huawei, Porsche Design Mate RS’te P20 ve P20 Pro modelinde olduğu gibi Kirin 970 işlemcisiyle gelecek.Porsche Design Mate RS’te işlemci 6 GB RAM ile 256/512 GB’lık dahili depolama ile gelecek.

Siyah, şampanya sarısı, pembe altın, alacakaranlık ve gece yarısı mavisi renk seçenekleriyle gelen Huawei P20 649 avroluk satış fiyatıyla pek çok ülkede satışa sunulacak. Siyah, pembe altın, alacakaranlık ve gece yarısı mavisi renk seçenekleriyle gelen P20 Pro ise 6 Nisan’dan itibaren 899 avro karşılığında satışa sunulacak.12 Nisan’da satışa sunulacak Porsche Design Mate RS’ın 256 GB’lık sürümü 1.695 avro ile satışa sunulurken; 512 GB’lık sürümü ise 2.095 avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.